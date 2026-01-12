Imprese delle costruzioni nel terzo trimestre a Piacenza fatturato in calo del 2,1%
Nel terzo trimestre del 2025, le imprese edili di Piacenza hanno registrato un calo del 2,1% nel fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questa variazione riflette un andamento in leggera diminuzione nel settore delle costruzioni, evidenziando le sfide e le dinamiche di mercato che interessano la regione in questo settore.
Imprese delle costruzioni, nel terzo trimestre del 2025 a Piacenza fatturato in calo del 2,1% rispetto a quanto registrato nello stesso periodo dell’anno precedente. A fare il punto la Camera di Commercio dell’Emilia. Con riferimento al settembre 2024 – scrive l’ente - il 67% delle aziende. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
