Impresa Rana Verona a Trento derby dell' Adige vinto al tie-break

Impresa Rana Verona a Trento, nel secondo derby dell’Adige della stagione, vinto al tie-break alla Bts Arena. In un match difficile e combattuto, la squadra di coach Soli ha dimostrato determinazione e carattere, conquistando un successo importante in un impianto che non veniva espugnato in campionato da oltre un anno. Un risultato che conferma la crescita e la competitività della formazione veronese.

Impresa compiuta dalla Rana Verona alla Bts Arena di Trento. In un palazzetto che non veniva espugnato in campionato da più di un anno, la squadra di coach Soli ha dimostrato di non mollare mai, vincendo al tie-break il secondo derby dell'Adige della stagione. Sotto di due set, gli scaligeri.

