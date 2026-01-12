Imprenditore morto in A14 | Restano di lui l’esempio e la passione
Confapi Emilia esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Alberto Stancari, consigliere dell’associazione. La notizia, avvenuta recentemente, ha colpito l’intera comunità imprenditoriale. Restano il suo esempio e la passione, che continueranno a ispirare chi lo ha conosciuto e lavorato con lui. L’azienda e i familiari sono vicini in questo momento di dolore.
Il presidente Alberto Meschieri, la Giunta di Presidenza, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e tutta Confapi Emilia esprime il proprio cordoglio e si unisce al dolore dei famigliari per la scomparsa del consigliere dell’Associazione imprenditoriale Alberto Stancari, morto lo scorso. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
