A partire dal 9 marzo, le tariffe dell’imposta di soggiorno a Fiumicino subiranno un aumento fino a un euro, secondo le nuove disposizioni approvate dal Consiglio comunale nel dicembre 2025. La modifica riguarda principalmente le strutture ricettive di diversa categoria, ad eccezione degli hotel a cinque stelle. Questa variazione si inserisce nel quadro delle recenti azioni del Comune per aggiornare le tariffe e adeguarle alle esigenze locali.

Fiumicino, 12 gennaio 2026 – Aumentano le tariffe dell’imposta di soggiorno nel Comune di Fiumicino. Con delibera del Consiglio comunale del 15 dicembre 2025 sono state approvate le modifiche al Regolamento dell’imposta, che prevedono un incremento compreso tra 0,90 e 1,00 euro per quasi tutte le tipologie di strutture ricettive, ad eccezione degli alberghi a cinque stelle. Come stabilito dalla normativa vigente, i regolamenti e le delibere in materia di imposta di soggiorno producono effetti dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione sul portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Treviglio, a marzo scatterà l’imposta di soggiorno: “Previsto un gettito di 40mila euro”

Leggi anche: Tassa di soggiorno, aumenti in Lombardia e Veneto fino a 5 euro: cosa cambia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Le nuove tariffe dell'Imposta di Soggiorno / Avvisi; Tassa di soggiorno 2026 Napoli, si cambia: nuove tariffe per alcuni tipi di hotel; Nuove tariffe dell’imposta di soggiorno a Cagliari per il 2026; Tassa di soggiorno: rivoluzione da aprile.

Imposta di soggiorno, nuove tariffe a Fiumicino: aumenti fino a un euro dal 9 marzo - Con delibera del Consiglio comunale del 15 dicembre 2025 sono state approvate le modifiche al Regol ... ilfaroonline.it