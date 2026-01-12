Impossibile partire per il freddo turisti bloccati in Lapponia | temperature a -37°C voli cancellati

A causa delle temperature estremamente rigide, fino a -37°C, molti turisti si trovano ancora nella Lapponia finlandese, con voli cancellati dall’aeroporto di Kittila. La situazione ha creato difficoltà negli spostamenti, evidenziando l’impatto delle condizioni climatiche sulla mobilità in questa regione. La gestione dell’emergenza e le misure di sicurezza restano prioritarie per garantire l’incolumità di tutti i viaggiatori coinvolti.

Migliaia di turisti sono bloccati nella Lapponia finlandese a causa delle temperature che hanno raggiunto i -37°C, rendendo impossibile la partenza dei voli dall'aeroporto di Kittila. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

