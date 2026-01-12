Impossibile partire per il freddo turisti bloccati in Lapponia | temperature a -37°C voli cancellati
A causa delle temperature estremamente rigide, fino a -37°C, molti turisti si trovano ancora nella Lapponia finlandese, con voli cancellati dall’aeroporto di Kittila. La situazione ha creato difficoltà negli spostamenti, evidenziando l’impatto delle condizioni climatiche sulla mobilità in questa regione. La gestione dell’emergenza e le misure di sicurezza restano prioritarie per garantire l’incolumità di tutti i viaggiatori coinvolti.
Migliaia di turisti sono bloccati nella Lapponia finlandese a causa delle temperature che hanno raggiunto i -37°C, rendendo impossibile la partenza dei voli dall'aeroporto di Kittila. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Voli cancellati in Egitto e nello Yemen, 680 turisti italiani bloccati
Leggi anche: Yemen, cancellati tutti i voli da Socotra: bloccati anche turisti italiani
Saldi invernali, buona partenza a Genova: tanta gente in centro tra freddo e turismo.
Impossibile partire per il freddo, turisti bloccati in Lapponia: temperature a -37°C, voli cancellati - Migliaia di turisti sono bloccati nella Lapponia finlandese a causa delle temperature che hanno raggiunto i - fanpage.it
Tornano su Italia 1 le repliche di “Sfida Impossibile” a San Marino A partire da domenica 11 gennaio, il programma condotto da Stefano Corti, girato interamente nella Repubblica di San Marino, andrà in onda ogni domenica alle 11.45. Sei puntate tra sport e i - facebook.com facebook
"Sentiamo solo parlare di guerra possibile e pace impossibile - spiega Impagliazzo - ma una pace disarmante è possibile a partire dall'atteggiamento concreto di ogni persona, attraverso l'amore, l'incontro e la capacità di dialogo". #VaticanNewsIT x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.