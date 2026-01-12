Immagini dal Sannio | percorsi e itinerari dell’acqua matesini

Le immagini del Sannio, immerse nelle verdi distese del Matese, offrono un patrimonio ricco di natura, storia e tradizioni. I percorsi e gli itinerari dell’acqua matesina attraversano boschi, fiumi e sorgenti, rivelando paesaggi suggestivi e un patrimonio ambientale di grande valore. Esplorare questa regione significa scoprire un territorio dove natura e cultura si incontrano, offrendo esperienze autentiche e uniche lungo il percorso.

Dire Matese vuol dire natura e verdi distese ricoperte da svariate specie di alberi e fiori. E ancora, animali, trekking, storia, borghi, tradizioni e acqua. Tanta, tantissima acqua, una delle prerogative dell'amatissimo territorio montano che separa due regioni, Campania e .

