Ilenia Pastorelli, attrice vincitrice del David di Donatello, si cimenta ora nella scrittura con il suo primo romanzo,

L’attrice debutta come scrittrice con il romanzo Non so come è successo: «Il successo non garantisce la felicità» Ilenia Pastorelli debutta in libreria con il suo primo romanzo Dopo il David di Donatello vinto nel 2016 con Lo chiamavano Jeeg Robot, Ilenia Pastorelli apre un nuovo capitolo della sua carriera. Martedì 13 gennaio pubblica per . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Ilenia Pastorelli: «In amore sono stata sfortunata. La convivenza mi affatica, meglio due case separate»

Leggi anche: “Prendiamoci una pausa”: Ilenia Pastorelli, Claudia Gerini e Marco Giallini tra amore e crescita personale

Leggi anche: ?Prendiamoci una pausa?: Ilenia Pastorelli, Claudia Gerini e Marco Giallini tra amore, errori e crescita personale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ilenia Pastorelli: «In amore sono stata sfortunata. L'idea della convivenza mi affatica, meglio vivere in due case diverse»; “Prendiamoci una pausa”: Ilenia Pastorelli, Claudia Gerini e Marco Giallini tra amore, errori e crescita personale; Prendiamoci una pausa: una commedia corale sulle crisi d'amore. L'incontro con il cast; Claudia Gerini e Marco Giallini al cinema con 'Prendiamoci una pausa': «Viviamo in un tempo in cui anche l'amore si butta via» VIDEO.

Ilenia Pastorelli: «In amore sono stata sfortunata. L'idea della convivenza mi affatica, meglio vivere in due case diverse» - Magari fa il botto come nel 2016, quando con il suo primo film – Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti – vinse il David di Donatello come miglior attrice ... ilmattino.it