IL VIDEO | Autoriciclaggio | scattato i sequestri al concessionario di auto di lusso Vip Motors
In questo video si approfondisce il sequestro preventivo effettuato questa mattina presso Vip Motors, concessionario di auto di lusso nel centro cittadino. Le autorità hanno disposto il sequestro delle proprietà, segnalando un’indagine riguardante presunti illeciti legati all’autoriciclaggio. Di seguito, i dettagli e le implicazioni di questa operazione, che coinvolge direttamente un importante punto vendita di veicoli di alta gamma.
Da questa mattina sulle vetrine di Vip Motors, in pieno centro cittadino, campeggia il cartello: “Immobile sottoposto a sequestro preventivo”. Un provvedimento a cui hanno dato esecuzione i carabinieri del Nucleo investigativo di Latina, che hanno indagato sulle ipotesi di reato di trasferimento. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
