Il vescovo Cirulli benedice i bimbi e ricorda la Palestina | La strage di Erode continua

In occasione del battesimo di Gesù, il Vescovo Cirulli ha benedetto i bambini del 2025, richiamando l’attenzione sulla situazione in Palestina. Ricordando che “la strage di Erode non si è mai fermata”, ha sottolineato l’importanza di essere consapevoli delle sofferenze che continuano nel mondo. Un momento di riflessione e di preghiera per i più piccoli e per le realtà di conflitto ancora attuali.

Vescovo Cirulli: "La strage di Erode non si è mai fermata" - Così il vescovo Giacomo Cirulli ha concluso la celebrazione eucaristica per l’apertura dell’anno pastorale delle famiglie che si è ... ansa.it

Diocesi: Caritas Sessa Aurunca, da oggi al 17 settembre accolti 22 bambini provenienti da Lanivtsi, in Ucraina. Venerdì l’incontro con il vescovo Cirulli - La Caritas della diocesi di Sessa Aurunca, sostenuta fortemente dal vescovo di Teano- agensir.it

Vescovo Cirulli: "La strage di Erode non si è mai fermata". A Vairano Scalo celebrazione eucaristica per l’apertura dell’anno pastorale delle famiglie #ANSA - facebook.com facebook

