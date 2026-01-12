Il vero codice Da Vinci La caccia al Dna di Leonardo porta a Prato

Un team internazionale di scienziati sta conducendo da anni un’indagine approfondita sul Dna di Leonardo da Vinci. Il loro lavoro, descritto nel servizio di Science intitolato “Il vero codice da Vinci”, mira a scoprire nuove informazioni sulla vita e le opere del grande artista e inventore. L’indagine, che si svolge anche a Prato, rappresenta un passo importante nella ricerca genetica legata alla figura di Leonardo.

Prato, 12 gennaio 2026 – "Il vero codice da Vinci ". Si intitola così il lungo servizio dedicato su Science all'appassionante indagine – degna di una spy story – che sta conducendo un collettivo internazionale di scienziati, ormai da anni. Una vera e propria caccia al Dna di Leonardo da Vinci, che adesso potrebbe aver raggiunto un primo importante traguardo: materiale genetico da analizzare a fondo, che sembra portare dritto in Toscana, dove nacque il genio italiano, scienziato-inventore-artista. L'indagine genetica. E' l'aprile del 2024. Il genetista Norberto Gonzalez-Juarbe è fermo davanti a un enigmatico disegno parte di una collezione privata di New York.

