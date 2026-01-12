Il Tuffo della Befana Il gelo non frena i temerari Dinosauri pinguini e tennisti colorano il mare

Anche quest’anno, nonostante il gelo e le basse temperature, i partecipanti al Tuffo della Befana hanno affrontato le acque fredde con entusiasmo. Dinosauri, pinguini e tennisti hanno dato colore e allegria a questa tradizione invernale, dimostrando che il coraggio supera ogni ostacolo. Un momento di spirito di festa che unisce comunità e appassionati in un’atmosfera semplice e autentica.

Le temperature vicine allo zero, il freddo e gli ultimi residui di neve sulla duna non hanno spaventato i temerari che quest'anno si sono cimentati nel Tuffo della Befana. Dinosauri, Babbi Natale, scimmie, bagnini, pasticcini, la casa con i palloncini del film d'animazione 'Up', speciali 'tennisti' romagnoli con le racchette anti-zanzare, pinguini-camerieri e molti altri. Sono in tutto 78 i 'tuffatori' che hanno colorato la spiaggia e fatto divertire i tantissimi spettatori accorsi. Il tradizionale appuntamento a Tagliata di Cervia si è tenuto ieri nella spiaggia del bagno Sabrina davanti a viale Sicilia, rimandato di qualche giorno a causa della nevicata dell'Epifania.

