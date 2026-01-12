Il Trekking del Paradiso si svolge domenica 18 gennaio alle 10:00, tra le faggete secolari di San Fele, nell’Appennino Lucano. L’escursione permette di esplorare un ambiente naturale ricco di sorgenti d’acqua e di ammirare le Cascate di San Fele, formate lungo il Torrente Bradano. Un percorso ideale per chi desidera immergersi nella natura e scoprire le bellezze di questo suggestivo territorio.

Domenica 18 gennaio – ore 10.00Il Trekking del Paradiso: le Faggete di San FeleUn’escursione in uno degli angoli più suggestivi dell’Appennino Lucano, tra faggete secolari, sorgenti d’acqua e le spettacolari Cascate di San Fele, formatesi lungo il Torrente Bradano.Partiremo dal sentiero delle. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche: Il trekking del paradiso: le faggete di san Fele

Leggi anche: Il trekking delle castagne: le faggete di san Fele

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Trekking con il Cai tra le faggete - In questo autunno privo di feste folkloristiche vanno per la maggiore i trekking e l’Amiata, per questo genere di attività, è sicuramente un ambiente favorito. lanazione.it

Il sentiero della Volpe Pescatrice. 700 scale che vi porteranno in un paradiso terrestre chiamato "Fiordo di Furore". #travelblogger #travelling #trekking - facebook.com facebook