Il teatro musicale della Banda Osiris ritorna al Toniolo

Il teatro musicale della Banda Osiris torna al Toniolo lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 19.30 con “Le dolenti note”. Lo spettacolo unisce musica, teatro e ironia, offrendo un’esperienza che invita a riflettere con leggerezza. Un appuntamento dedicato a chi apprezza un approccio originale e intelligente, in una rappresentazione che coniuga divertimento e contenuto.

La Banda Osiris torna sul palcoscenico del Toniolo lunedì 19 gennaio 2026 alle 19.30 con "Le dolenti note", uno spettacolo che fonde musica, teatro e ironia in un percorso brillante e sorprendente. Ispirato all'omonimo libro pubblicato circa dieci anni fa, lo show si presenta come un "manuale.

