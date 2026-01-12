Il TAR Campania annulla l’esclusione di Unimpresa dal rinnovo camerale

Il TAR Campania ha annullato l’esclusione di Unimpresa dal processo di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio Irpinia Sannio. Questa decisione riguarda l’intero procedimento di rinnovo e mette in discussione le modalità con cui sono state gestite le procedure di rappresentanza e partecipazione delle imprese. La sentenza apre un nuovo scenario per le future elezioni e per il ruolo delle associazioni di categoria nel contesto camerale.

Tempo di lettura: 4 minuti Il TAR Campania ha messo in discussione l'intero impianto del rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio Irpinia Sannio. Con la sentenza n. 765 dello scorso 8 gennaio, i giudici hanno annullato l'esclusione di Unimpresa dalla procedura e hanno chiarito che la Camera di Commercio non può introdurre criteri e soglie non previste dalla normativa statale per selezionare chi ha diritto a partecipare alla rappresentanza camerale. Al centro della decisione c'è il metodo istruttorio adottato dal responsabile del procedimento, che ha assunto come parametro di riferimento la quota associativa più elevata, quella applicata da Confindustria, trasformandola di fatto nel metro unico di legittimazione.

