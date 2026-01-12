Il sindaco senza un’opposizione | Critiche? Faccio le vasche in piazza

A Sarsina, da oltre due anni e mezzo, il sindaco Enrico Cangini e la sua giunta di centrodestra gestiscono il Comune senza opposizione. Questa situazione, rara nel panorama politico locale, solleva interrogativi sulla rappresentanza e sul ruolo del confronto democratico in un’amministrazione che prosegue senza contrapposizioni.

Al Comune di Sarsina da due anni e mezzo – siamo al giro di boa del suo secondo mandato – il sindaco Enrico Cangini e la giunta di centrodestra governano senza opposizione. A maggio 2023, lei fu riconfermato senza gareggiare con liste avversari. "Fui rieletto il 15 maggio, il giorno prima dell'alluvione. Fu una grande prova di democrazia. Senza un traino da altre elezioni riuscimmo a portare al voto oltre il 67% dei sarsinati, rispetto al 65% di cinque anni prima. Segno di un voto trasversale, contro la prospettiva del commissariamento, devastante con un'emergenza da gestire. Persino una persona in fin di vita volle esercitare il voto a tutti i costi.

