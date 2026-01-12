Il Segretario della Nato Rutte | Stiamo discutendo su come rendere l’Artico più sicuro Trump | Io ho salvato l’Alleanza Atlantica
Il Segretario della Nato Rutte ha annunciato che si stanno valutando misure per aumentare la sicurezza nell’Artico. Nel frattempo, da Washington arrivano dichiarazioni di Donald Trump, che afferma di aver contribuito alla stabilità dell’Alleanza Atlantica. La discussione sulla tutela della regione artica si inserisce in un contesto di tensioni e di attenzione crescente verso le sfide geopolitiche nell’area.
La «sicurezza» dell’Artico torna al centro dell’agenda Nato mentre da Washington arrivano nuove dichiarazioni polemiche del presidente americano Donald Trump sul futuro dell’Alleanza Atlantica. «Dobbiamo lavorare insieme per garantire che l’Artico rimanga sicuro », ha affermato il segretario generale della Nato Mark Rutte durante una visita in Croazia. Rutte ha spiegato che sono in corso discussioni sui prossimi passi da compiere per dare seguito concreto ai colloqui avviati nel 2025, con l’obiettivo di rafforzare l’azione collettiva dell’Alleanza e il contributo dei singoli Paesi che si affacciano sulla regione artica. 🔗 Leggi su Open.online
