Il salto mortale all’indietro non va come previsto | il robot barcolla e perde alcune parti – Video

Durante il Ces di Las Vegas, il robot Atlas di Boston Dynamics ha tentato un salto mortale all’indietro. L’esperimento si è concluso con un imprevisto: il robot ha barcollato e ha perso alcune parti durante l’atterraggio. Un episodio che evidenzia le sfide nello sviluppo di robot umanoidi sempre più avanzati e performanti.

