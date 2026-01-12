Il salto mortale all’indietro non va come previsto | il robot barcolla e perde alcune parti – Video
Durante il Ces di Las Vegas, il robot Atlas di Boston Dynamics ha tentato un salto mortale all’indietro. L’esperimento si è concluso con un imprevisto: il robot ha barcollato e ha perso alcune parti durante l’atterraggio. Un episodio che evidenzia le sfide nello sviluppo di robot umanoidi sempre più avanzati e performanti.
Piccolo imprevisto per il robot di Boston Dynamics. Durante il Ces, la fiera dell’elettronica a Las Vegas, l’umanoide Atlas ha provato un salto mortale all’indietro, al momento dell’atterraggio, però, qualcosa va storto e perde alcune parti. Momenti di panico che però si sono risolti in pochi secondi: il robot è infatti riuscito a evitare la caduta, oscillando pericolosamente, ma senza cadere, per poi tornare in posizione eretta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
