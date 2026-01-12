L’orologio Rolex francese del valore di 200.000 euro indossato da Leonardo DiCaprio ai Golden Globe 2026 ha attirato molta attenzione per la sua eleganza. Tuttavia, è Timothée Chalamet a prevalere nella categoria miglior attore in un musical o commedia, aggiudicandosi il premio. Entrambi gli eventi dimostrano come le scelte di stile e interpretazione siano elementi distintivi di questa cerimonia.

Senza sorpresa, Timothée Chalamet ha vinto i Golden Globe 2026 per il miglior attore in un musical o commedia, battendo Leonardo DiCaprio. L'attore trentenne ha battuto il cinquantunenne per la sua interpretazione in Marty Supreme. D'altra parte, il film di DiCaprio, Una battaglia dopo l'altra, di Paul Thomas Anderson, si è aggiudicato i premi più importanti della serata: miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura nella categoria Musical o Commedia. Leonardo DiCaprio è stato ovviamente una parte importante del motivo. I due uomini hanno posato insieme a Beverly Hills per immortalare la sana rivalità Chalamet-Dicaprio che durerà fino agli Oscar. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il Rolex francese da 200.000 euro di Leonardo DiCaprio è stato sicuramente l'orologio più bello dei Golden Globe 2026

