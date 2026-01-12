Il ritorno delle cucine chiuse | perché sta finendo l'epoca degli open space

Negli ultimi anni, gli open space hanno dominato il panorama dell'interior design, ma ora si registra una tendenza opposta. Le cucine chiuse stanno tornando, offrendo maggiore funzionalità e privacy negli ambienti domestici. Questa evoluzione risponde alle esigenze di comfort e praticità, segnando un cambiamento nel modo di concepire gli spazi abitativi. Scopri le ragioni di questa nuova preferenza e come influisce sull'arredamento delle case moderne.

