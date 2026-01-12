Il Real Madrid ha deciso di separarsi da Xavi Alonso, dopo la recente sconfitta nella Supercoppa spagnola contro il Barcellona. Al suo posto, è stato nominato nuovo allenatore Álvaro Arbeloa. La scelta riflette la volontà del club di cambiare rotta e riprendere il percorso verso il successo.

La bruciante sconfitta nella Supercoppa spagnola per mano dei rivali storici del Barcellona costa la panchina al tecnico dei Blancos, Xavi Alonso. Il Real Madrid annuncia infatti il divorzio dall’ex Bayer Leverkusen e nomina ufficialmente al suo posto Alvaro Arbeloa, allenatore del Real Madrid Castilla(seconda squadra) da giugno 2025. IL REAL MADRID ANNUNCIA IL DIVORZIO DA XAVI ALONSO: IL COMUNICATO UFFICIALE Il club ha comunicato la separazione dal tecnico attraverso un comunicato apparso sul proprio sito internet: “ Il Real Madrid annuncia che, di comune accordo tra il club e Xavi Alonso, è stato deciso di porre fine al suo mandato come allenatore della Prima Squadra. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Il Real Madrid annuncia il divorzio da Xavi Alonso: Arbeloa è il nuovo tecnico

Clamoroso: Xabi Alonso non è più l'allenatore del Real Madrid. Chi è il nuovo allenatore blanco - "Il Real Madrid Cf annuncia che, di comune accordo tra il club e Xabi Alonso, è stato deciso di porre fine al suo mandato come allenatore della prima squadra". affaritaliani.it