Il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Ogni giorno a partire dalle 8.30, QuiFinanza fornisce aggiornamenti sul prezzo di benzina, diesel e Gpl nelle diverse regioni italiane. Un'informazione utile per chi desidera conoscere i costi attuali e pianificare al meglio i propri spostamenti, offrendo dati precisi e affidabili per tutta la giornata.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.444 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 gennaio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Benzina SELF 1.

Diesel più caro della benzina, il Governo motiva che è meno green, ma è vero? L'esperto: ''Lo Stato incasserà 650milioni ma anche l'auto elettrica non è a impatto zero'' - In questi giorni il prezzo del diesel ha superato quello della benzina, un’inversione che non è passata inosservata agli automobilisti (QUI ARTICOLO). ildolomiti.it

Diesel più caro della benzina, è l’effetto accise: i nuovi prezzi al distributore - Perché il riallineamento delle accise cambia i costi per gli automobilisti ... quifinanza.it

Gasolio batte benzina primo KO in 3 anni!

Sì, è vero! Il prezzo della #benzina #super è scendente. Secondo gli ultimi dati, il prezzo medio della benzina in Italia è di circa 1,596 €/litro, con una diminuzione rispetto alla settimana scorsa. Ecco i prezzi medi attuali dei carburanti in Italia: - #Benzina Super - facebook.com facebook

Cala ancora il prezzo della #benzina: grazie alle accise in vigore dal 1° gennaio scende a 1,645 al lt, il minimo dal dicembre 2022. Ancora su il gasolio che raggiunge 1,668 euro al lt. Lo comunica Staffetta Quotidiana sulle rilevazioni di ieri dell'Osservatorio x.com

