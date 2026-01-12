Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica fornisce un’indicazione chiara sull’andamento del mercato energetico italiano. Analizzare le variazioni orarie aiuta a comprendere le dinamiche dei costi e le tendenze nel settore. In questa guida, approfondiremo l’andamento attuale del PUN, evidenziando le variazioni più recenti e offrendo un quadro aggiornato per consumatori e professionisti.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica rappresenta il riferimento principale per il mercato elettrico italiano. Oggi, 12 Gennaio 2026, il valore medio del PUN si attesta a 0,11295 €kWh. Analizzando la giornata precedente (11 Gennaio 2026), si osservano significative variazioni orarie: il prezzo minimo registrato è stato di 0,10784 €kWh (alle ore 3), mentre il massimo ha raggiunto 0,16186 €kWh (alle ore 18). Le ore più economiche sono risultate quelle notturne e della prima mattina (tra l’1 e le 5), mentre il picco di costo si è verificato nelle ore serali, in particolare tra le 17 e le 21. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

