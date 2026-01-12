Il presidente Aia Zappi squalificato per 13 mesi | bufera nel mondo arbitrale Ma per il momento rimane in carica

Il Tribunale Federale Nazionale ha disposto una squalifica di 13 mesi per Antonio Zappi, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri (Aia). Nonostante la sanzione, Zappi mantiene per ora il suo incarico. La decisione ha suscitato discussioni nel mondo arbitrale, evidenziando le tensioni all’interno della federazione. La vicenda resta al centro dell’attenzione, con sviluppi che potrebbero influenzare il futuro dell’organizzazione.

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato Antonio Zappi, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri (Aia), con 13 mesi di squalifica. È stata quindi pienamente accolta la richiesta avanzata oggi in udienza del procuratore federale, che lo scorso 15 dicembre aveva deferito il numero uno dell’Aia per aver indotto gli ex responsabili della Can C e della Can D, Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi, a rassegnare le dimissioni dai rispettivi incarichi. Il Tfn ha inoltre sanzionato con due mesi di inibizione Emanuele Marchesi, componente del Comitato Nazionale dell’Aia. Il numero 1 dei fischietti era accusato dalla Procura federale di presunte pressioni legate al cambio degli organi tecnici di Serie C e Serie D. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

