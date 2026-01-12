Il presepio di Eduardo e l’ironia al femminile rivivono nello spettacolo

Le festività sono ormai un ricordo, ma è bello ritrovarne le emozioni nel grande teatro di Eduardo De Filippo e nel suo capolavoro "Natale in casa Cupiello", lo spettacolo con la regia di Lello Serao (premio Anct e Ubu nel 2023) che andrà in scena giovedì 15 al teatro Dadà di Castelfranco: l’attore Luca Saccoia (nella foto) si muove in un grande presepe interagendo con sette pupazzi animati che danno vita ai sogni e agli incubi di Tommasino. Domenica 18 al teatro Fabbri di Vignola, Roberto Latini, due volte premio Ubu come miglior attore, è protagonista di "Antigone", il testo che Jean Anouilh ha scritto nella Francia del periodo nazista, ispirandosi all’omonimo lavoro di Sofocle: Antigone, figura archetipica, diventa un simbolo universale di ribellione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

