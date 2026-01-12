Il porto di libero scambio di Hainan 2025 | l' espansione delle tariffe zero e la nuova era del controllo a due linee

Il porto di libero scambio di Hainan nel 2025 segna un'importante evoluzione, ampliando le tariffe zero e adottando un sistema a “due linee”. Questa strategia mira a integrare l’isola nelle reti globali del valore, facilitando il commercio internazionale e promuovendo la crescita economica. La trasformazione rappresenta un passo chiave verso un modello più aperto e competitivo, rispettando le esigenze di sviluppo e sostenibilità della regione.

Una trasformazione che amplia drasticamente il regime di esenzione tariffaria e introduce un sistema a "due linee" pensato per integrare l'isola nelle catene globali del valore. Il nuovo modello semplifica le procedure doganali, incentiva investimenti e lavorazioni locali e apre più ampiamente.

