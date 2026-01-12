Il politologo iraniano | Giovani donne minoranze Tutti uniti per la libertà

Il politologo iraniano evidenzia come giovani, donne e minoranze stiano unendo le proprie voci in un movimento per la libertà. A Roma, il 12 gennaio 2026, si traccia un punto di svolta che potrebbe segnare l’inizio di un Iran più aperto e democratico, segnato dalla volontà di cambiamento e dal desiderio di riforme profonde.

Roma, 12 gennaio 2026 – Un momento storico, una resa dei conti che potrebbe portare alla nascita di un nuovo Iran, un Paese liberale e democratico. È questa la sintesi proposta da Pejman Abdolmohammadi, professore di Relazioni internazionali del Medio Oriente all'Università di Trento, visiting professor a Berkeley e autore de Il nuovo Medio Oriente: potere, diplomazia e realismo (Namepes), sulle oltre due settimane di proteste nella Repubblica islamica. Professore, la rivoluzione nasce da una questione economica? "Il carovita è un elemento importante, ma la causa delle proteste va ben oltre i bazar.

L'analisi 2 / Il coraggio delle donne iraniane e l'indifferenza occidentale - Da giorni per le strade dell’Iran, giovani donne coi capelli sciolti, si fanno riprendere mentre danno fuoco all’effigie della guida suprema ... ilmessaggero.it

“La nuova guerra, quella contro i giovani e le donne che si battono per liberare l’Iran” - Editoriale di Franco Cimino sulla repressione in Iran: giovani e donne in lotta per la libertà, condanna degli autoritarismi, appello civile contro la violenza e le dittature religiose. catanzaroinforma.it

Il mondo libero sostenga senza esitazioni la lotta del popolo iraniano e attivi ogni canale politico e diplomatico per fermare la brutale repressione in corso. La forza e il coraggio con cui ragazze e ragazzi scendono in piazza a Teheran e in tutto il Paese per chi - facebook.com facebook

I fuochi al centro delle strade, i canti e gli slogan di "morte a Khamenei" e "lunga vita allo Scià". Nonostante il blackout di internet e un bilancio di decine di morti e migliaia di arresti, il popolo iraniano non si ferma. E torna in piazza per portare avanti una prot x.com

