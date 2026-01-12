Il Pescara Nuoto e Pallanuoto strapazza il Civitavecchia a domicilio finisce 27-6
Il Pescara Nuoto e Pallanuoto ottiene una vittoria convincente in trasferta contro Civitavecchia, con il punteggio di 27-6. Con questa affermazione, i biancazzurri consolidano la loro posizione in vetta al girone 3 del campionato di Serie B, mantenendo un record di quattro vittorie su quattro incontri disputati. La squadra si conferma protagonista della stagione, mostrando un buon rendimento e una solida preparazione.
Partita dominata dal Pescara Nuoto e Pallanuoto al Foro Italico: Civitavecchia battuto 27-6.Quarta vittoria su altrettante partite per i biancazzurri che, al Foro Italico, superano nettamente il Civitavecchia mantenendo la vetta del girone 3 del campionato di Serie B. Partita a senso unico quella. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
