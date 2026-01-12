Andrea Ghion, centrocampista dell’Empoli FC, si è subito distinto nelle prime partite con la nuova maglia, dimostrando chiarezza di intenti e determinazione. Con un atteggiamento deciso, Ghion ha espresso chiaramente il suo obiettivo: raggiungere i play-off. Nel corso del girone di andata, le sue prestazioni sono state alternate, ma la sua volontà di contribuire alla squadra rimane ferma e concentrata sulla strada da seguire.

Subito protagonista nelle prime partite con la nuova maglia, poi nella parte centrale di questo girone di andata Andrea Ghion (nella foto di Empoli Fc ) aveva alternato buone prestazione ad altre meno. Di sicuro quella di sabato scorso a Cesena è stata la migliore da quando veste l’azzurro e non solo per il bellissimo assist che ha favorito il gol partita di Ilie. "Avevamo di fronte una squadra molto brava e siamo riusciti a fare quello che il mister ci chiedeva da tempo, ossia vincere contro una delle prime otto – ha commentato il centrocampista azzurro nel post partita del Manuzzi –. È stata una partita molto equilibrata, dopo l’1-0 potevamo andare sul 2-0, siamo stati bravi a soffrire da squadra vera e siamo molto contenti". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il personaggio. Ghion, grande prova e idee chiare: "Vogliamo i play-off»

Leggi anche: Il personaggio. Ghion, ottimista: "Possiamo davvero giocarcela con tutte le squadre»

Leggi anche: Grande Fratello, Rasha ha le idee chiare: “Mi vuole mettere le persone contro”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Teatro Ghione. Oshi · Jingle Bells Disco (Instrumental). Dal cuore del Teatro Ghione auguriamo a tutti voi una Vigilia di Natale piena di luce, emozioni e momenti speciali. Che il calore del teatro vi accompagni anche a casa. Buona Vigilia! - facebook.com facebook