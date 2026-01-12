Il percorso della Fiamma Olimpica nel Veronese | dove e quando passa
Manca meno di un mese all’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Nel Veronese, si avvicina il momento del passaggio della Fiamma Olimpica, un evento simbolico che segna l’avvicinarsi delle competizioni. Scopri le date e i luoghi in cui la Fiamma attraverserà il territorio, un’occasione per vivere l’attesa di questa importante manifestazione sportiva.
Manca meno di un mese all’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 e il Veronese si prepara ad accogliere uno dei momenti più simbolici dell’evento: il passaggio della Fiamma Olimpica.Domenica 18 gennaio 2026 arriva a Verona e tappa conclusiva della giornata. Il viaggio proseguirà. 🔗 Leggi su Veronasera.it
