il passo indietro di diddi dal processo becciu e le altre pillole del giorno

Il promotore di Giustizia vaticana Alessandro Diddi ha deciso di ritirarsi dal processo contro il cardinale Angelo Becciu prima che la Cassazione vaticana stabilisse l’inammissibilità dell’appello. Questa scelta rappresenta un passo indietro rispetto alla decisione finale e si inserisce nel quadro delle ultime novità giudiziarie di giornata, offrendo un quadro aggiornato sulla vicenda.

Un passo indietro prima della decisione. Il promotore di Giustizia vaticana Alessandro Diddi (l'equivalente del pubblico ministero) si è chiamato fuori dal processo contro il cardinale Angelo Becciu prima che la Cassazione vaticana sostenesse l'inammissibilità dell' appello. Diddi aveva impugnato la sentenza di primo grado del 16 dicembre 2023, dopo che le difese di Becciu avevano fatto ricorso in appello per tentare di ribaltare la condanna (il caso è quello della compravendita di un palazzo a Sloane Avenue a Londra ). Solo che aveva commesso degli errori formali e così la Corte d'appello vaticana, presieduta da monsignor Alejandro Arellano Cedillo, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello.

Vaticano, via il Promotore di Giustizia: Diddi fa marcia indietro e si «astiene» dal processo Becciu, era ormai incompatibile - Onde evitare il rischio di generare crisi istituzionali e paralisi nell'ambito della giustizia, causando problemi persino a Leone XIV e alla sua immagine, il Promotore di Giustizia

Becciu chiede la ricusazione del pm Diddi: deciderà la Cassazione vaticana - Gli avvocati del cardinale e di altri tre imputati lo hanno chiesto all'apertura del processo d'appello sulla compravendita

