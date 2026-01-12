Il Papa a sorpresa incontra Corina Machado leader dell' opposizione venezuelana

Questa mattina, al termine di incontri già programmati, Papa Leone XIV ha incontrato in modo inatteso Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana e Premio Nobel per la Pace. L'incontro, avvenuto senza preavviso, rappresenta un momento di dialogo tra le parti, sottolineando l'importanza del confronto e del dialogo politico in un contesto di particolare complessità per il Venezuela.

Questa mattina, al termine delle udienze di tabella già precedentemente fissate, Papa Leone XIV ha ricevuto a sorpresa Corina Machado, la leader dell'opposizione venezuelana e Premio Nobel per la Pace. Un incontro, quello con il pontefice statunitense, non previsto e del tutto inaspettato, tanto che nella comunicazione sotto embargo che la Sala Stampa ogni mattina diffonde in merito alle udienze del pontefice previste per la giornata il suo nome non compariva. Ed in effetti nessuno era al corrente non solo di questo incontro, ma nemmeno dell'arrivo a Roma di colei che si è candidata ufficialmente a succedere al dittatore venezuelano Nicolas Maduro, arrestato in piena notte dalle truppe d'assalto americane nel blitz dello scorso 2 gennaio.

