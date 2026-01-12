Il nuovo questore Salvatore La Rosa si presenta alla città | Denunciare è dovere civile i cittadini saranno le nostre sentinelle

Il nuovo Questore di Messina, Salvatore La Rosa, si presenta alla città sottolineando l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. Ricordando il suo legame con la città, esprime l’impegno nel garantire sicurezza e nel promuovere un rapporto di fiducia con la comunità. La Rosa invita i cittadini a essere attivi e a denunciare ogni comportamento illecito, considerando questo un dovere civico fondamentale per il benessere collettivo.

"Per me è un grande privilegio essere Questore di Messina, dove sono nato e cresciuto. Metto a disposizione della mia comunità e della mia città l'esperienza che ho accumulato in questi anni sperando di fare bene. Trovo una struttura che il mio predecessore, che ringrazio, ha lasciato in ottima.

