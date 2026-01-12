Il nuovo prefetto Luigi Carnevale porta il suo saluto al consiglio comunale | Consideratemi al vostro fianco
Il nuovo prefetto Luigi Carnevale si rivolge al consiglio comunale con un messaggio di disponibilità e collaborazione. Nel suo insediamento, ha sottolineato l'importanza del dialogo e dell’ascolto, elementi fondamentali per lavorare insieme alle istituzioni, alle forze dell’ordine e alla società civile. La sua presenza intende rafforzare un rapporto di collaborazione volto a promuovere il benessere della comunità.
Quando nei giorni scorsi si è insediato e attraverso la stampa presentato alla città, il nuovo prefetto Luigi Carnevale lo ha subito detto: il dialogo e l'ascolto sono due elementi centrali su cui, insieme a tutti i rappresentanti istituzionali, delle forze dell'ordine e della società civile. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
