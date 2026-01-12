Il nuovo prefetto Luigi Carnevale incontra il governatore Marco Marsilio

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha incontrato il nuovo prefetto di Pescara, Luigi Carnevale, recentemente insediatosi. L'incontro ha rappresentato un’occasione per affrontare temi di interesse comune e rafforzare la collaborazione tra istituzioni. La visita si inserisce nel percorso di integrazione e dialogo tra le autorità locali e le rappresentanze prefettizie, con l’obiettivo di mantenere un clima di collaborazione efficace sul territorio.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, riceve il nuovo prefetto di Pescara, Luigi Carnevale, insediatosi nei giorni scorsi. L'incontro si è svolto nel pomeriggio di lunedì 12 gennaio, nella sede della regione, in piazza Unione.Nel corso del confronto, il governatore ha formulato gli. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: È Luigi Carnevale il nuovo prefetto di Pescara Leggi anche: Il deputato Testa incontra il nuovo prefetto Carnevale: "Affrontate le principali criticità della città" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il prefetto Carnevale si presenta alla città: Orgoglioso di questo incarico, questa è una 'casa di vetro' aperta a tutti; Luigi Carnevale è il nuovo prefetto di Pescara, 'orgoglioso di essere qui'; Si insedia a Pescara il nuovo prefetto Luigi Carnevale: Sarò al servizio della città e della sua provincia; DA SQUILLACE ALLA “CASA DI VETRO”, LUIGI CARNEVALE È IL NUOVO PREFETTO DI PESCARA. Il nuovo prefetto Luigi Carnevale porta il suo saluto al consiglio comunale: "Consideratemi al vostro fianco" - Le aule dove maggioranza e opposizioni costruiscono il futuro dei loro territori sono "tempi della democrazia" ha detto ribadendo l'importanza della collaborazione istituzionale, ma anche richiamando ... ilpescara.it Leggi su Tgr Abruzzo Il nuovo prefetto dell'Aquila e la sfida del 2026 Cusumano: fondamentale la sicurezza attraverso l'osservanza delle regole ma anche il rispetto delle persone - facebook.com facebook Il nuovo prefetto dell'Aquila e la sfida del 2026 x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.