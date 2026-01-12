Il nuovo LEGO Pokemon è uno spettacolo che fa impazzire tutti | ecco i 5 mostriciattoli che puoi costruire da febbraio
A partire dal 27 febbraio 2026, i fan di Pokémon potranno creare i propri personaggi preferiti grazie alla nuova collaborazione con LEGO. Questa partnership permette di costruire cinque diversi mostriciattoli, offrendo un’esperienza di gioco e collezionismo accessibile a tutte le età. Una novità che combina l’universo dei Pokémon con l’arte del costruire, aprendo nuove possibilità di divertimento e creatività.
Per anni è stato il sogno proibito di milioni di fan, ma ora è realtà: LEGO e Pokémon hanno ufficializzato una partnership storica che debutterà il 27 febbraio 2026. La data non è casuale, poiché si celebrerà il Pokémon Day, esattamente nel trentesimo compleanno del marchio giapponese. Questa prima ondata di prodotti punta tutto sulla nostalgia, portando nelle case degli appassionati cinque creature leggendarie della regione di Kanto, i protagonisti che hanno dato il via al mito nel lontano 1996. Un Pokemon LEGO (fonte: Pokemon.com UK) La linea di lancio si divide in tre esperienze di costruzione molto diverse tra loro, pensate principalmente per i collezionisti adulti (target 18+): Pikachu e la Poké Ball: un set dinamico da oltre 2. 🔗 Leggi su Cultweb.it
LEGO Pokémon è finalmente realtà: ecco i primi set ufficiali (e i prezzi) - Arrivano i primi set ufficiali LEGO Pokémon: da Eevee al diorama gigante di Charizard, Venusaur e Blastoise. smartworld.it
