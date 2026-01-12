il no della lega al mercosur e la farsa del populismo di governo

L’opposizione della Lega all’accordo tra l’Unione Europea e il Mercosur evidenzia le tensioni politiche interne e il populismo che caratterizzano il governo italiano. La posizione del partito, espressa con fermezza, mostra come anche in presenza di accordi internazionali il dibattito politico rimanga acceso e spesso orientato più alla propaganda che a un confronto costruttivo. Questa dinamica riflette le sfide di un contesto politico italiano segnato da posizioni spesso polarizzate.

«Un accordo che non voterei nemmeno se lo chiedesse il Papa». La reazione scomposta della Lega, affidata alle parole dell’esponente di spicco Gian Marco Centinaio, all’accordo tra Unione Europea e Sudamerica per il Mercosur, è l’ennesima dimostrazione di un partito che, pur stando al governo, continua a comportarsi come se fosse permanentemente all’opposizione. Le dichiarazioni indignate, che parlano di «tradimento» degli agricoltori italiani e di un’Europa pronta a sacrificare la qualità dei nostri prodotti, sono un copione già visto, in un gioco delle parti che riguarda l’intera maggioranza, a dire il vero. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

