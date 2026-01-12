Il no della Lega al Mercosur e la farsa del populismo di governo
L’opposizione della Lega all’accordo tra l’Unione Europea e il Mercosur evidenzia le tensioni politiche interne e il populismo che caratterizzano il governo italiano. La posizione del partito, espressa con fermezza, mostra come anche in presenza di accordi internazionali il dibattito politico rimanga acceso e spesso orientato più alla propaganda che a un confronto costruttivo. Questa dinamica riflette le sfide di un contesto politico italiano segnato da posizioni spesso polarizzate.
«Un accordo che non voterei nemmeno se lo chiedesse il Papa». La reazione scomposta della Lega, affidata alle parole dell’esponente di spicco Gian Marco Centinaio, all’accordo tra Unione Europea e Sudamerica per il Mercosur, è l’ennesima dimostrazione di un partito che, pur stando al governo, continua a comportarsi come se fosse permanentemente all’opposizione. Le dichiarazioni indignate, che parlano di «tradimento» degli agricoltori italiani e di un’Europa pronta a sacrificare la qualità dei nostri prodotti, sono un copione già visto, in un gioco delle parti che riguarda l’intera maggioranza, a dire il vero. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Leggi anche: Governo, Schlein: no Lega su Mercosur smonta favoletta Meloni, destra è divisa su tutto
Leggi anche: La farsa Trapani Shark al capolinea? Ipotesi esclusione dalla Serie A: lunedì incontro Fip-Lega
La prova dei fatti | Il no della Lega al Mercosur e la farsa del populismo di governo; ; Mercosur, Lega pronta allo strappo: Voteremo no se non ci saranno garanzie chiare per aziende e consumatori italiani; Ue approva Mercosur, 5 paesi votano contro. Sì dell’Italia malgrado il no della Lega e i trattori che bloccano il traffico a Milano.
La Lega piacentina contro il governo “No al Mercosur, difendiamo gli agricoltori” - Lo afferma con una nota la Lega di Piacenza che si schiera contro la scelta del governo ... piacenzasera.it
Governo, Schlein: no Lega su Mercosur smonta favoletta Meloni, destra è divisa su tutto - Mezz'ora dopo l'approvazione del Mercosur, la Lega è ... notizie.tiscali.it
«Mercosur? No, grazie. La Lega difende agricoltori e allevatori» - «La Lega Piacenza esprime forte contrarietà all’accordo UE–Mercosur, che rappresenta un grave rischio per le nostre aziende agricole, le piccole realtà locali e l'intera filiera agroalimentare ... ilpiacenza.it
Il partito Liberaldemocratico di Marattin chiama in causa Bergesio (Lega) sull’accordo Mercosur x.com
BREVE STORIA TRISTE Il #GovernoMeloni approva il #Mercosur e affossa l’agricoltura italiana. La #legasalvinipremier fa parte del Governo Meloni. La Lega protesta contro il Mercosur. FINE - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.