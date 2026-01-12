Il negozio Zamboni chiude i battenti Si spegne un pezzo di storia del paese

Il negozio Zamboni di Arco si avvia alla chiusura definitiva, segnando la fine di una presenza storica nel territorio. Laura Zamboni ha annunciato che la vendita di fine attività prosegue nei prossimi giorni, invitando clienti e amici a salutare un punto di riferimento locale. La chiusura rappresenta un momento di riflessione sul patrimonio commerciale e sulla storia della comunità di Arco.

"Zamboni svuota tutto per chiusura attività! Ancora pochi giorni!". Così Laura Zamboni, titolare dell'omonima bottega con sede ad Arco, ha comunicato l'imminente interruzione dell'esercizio commerciale.Un annuncio, questo, postato sui canali social del negozio che non è passato inosservato allo. Il negozio Zamboni chiude i battenti. Si spegne un pezzo di storia del paese - L'annuncio è arrivato pochi giorni fa sui canali social dell'attività dove la titolare, Laura Zamboni, ha espresso la sua commozione e gratitudine nei confronti di tutti coloro che le hanno mandato me ...

