Il Napoli di nuovo in apprensione per Meret
Il Napoli torna a preoccupare i tifosi per le condizioni di Meret, dopo la trasferta a San Siro. La squadra ha dimostrato carattere e solidità affrontando una delle pretendenti principali al titolo, confermando le proprie ambizioni. Restano comunque i dubbi sulla disponibilità e il rendimento del portiere, aspetti che potrebbero influire sul cammino del club verso il tricolore.
Il Napoli esce indenne da San Siro con una prestazione degna di una squadra con lo Scudetto cucito sul petto che ha sfidato la pretendente numero uno al titolo. Eppure, come scrive “Tuttonapoli”: “Non c’è pace per Alex Meret in questa stagione” Napoli, Meret ancora infortunato. Gli azzurri negli ultimi mesi hanno dovuto fare a meno di parecchi titolari. Su tutti sicuramente De Bruyne, Anguissa e Lukaku. Oltre a loro, ha pesato l’assenza del numero uno Meret. Il portiere italiano si era riaggregato alla squadra da appena tre partite, dopo l’infortunio alla mano che lo aveva tenuto ai box per 15 gare, e adesso ecco un nuovo stop. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
