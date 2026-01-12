Il movimento Notox, che promuove alternative naturali e non invasivi ai trattamenti con botox, sta guadagnando sempre più consensi. La cosmesi si sta adattando alle nuove esigenze, offrendo tecnologie e soluzioni innovative per chi preferisce prendersi cura della propria pelle senza ricorrere a interventi invasivi. Un approccio che risponde a una crescente attenzione verso la prevenzione e il benessere, senza rinunciare all’efficacia.

I l botox ha fatto il suo tempo? Ad affermarsi e catturare consensi è il movimento NoTox, crasi tra “no” e “botox”, che sostiene, al posto delle punture di botulino, m etodi meno invasivi che aiutano a prevenire l’invecchiamento e a contrastare i segni del tempo. A favore di visi più naturali. Il coming out estetico di Khloé Kardashian, l’elenco dei ritocchi dalla rinoplastica al Botox X Leggi anche › Heidi Klum: «Sono completamente pro Botox! E invito le 50enni a non nascondersi» Notox, il movimento che dice no al botox. Di visi fissi e quasi plastici se ne vedono sempre meno, rispetto agli scorsi anni in cui il botox era agli albori. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il movimento Notox, ovvero no-botox, ha sempre più adepte. E la cosmesi si adatta con tecnologie e innovazioni

Leggi anche: Notox, l’alternativa al botox senza aghi che sta conquistando i social: funziona davvero?

Leggi anche: Con l’aumento dell’attenzione verso la cura dei capelli, trattamenti come il botox e la laminazione stanno guadagnando sempre più popolarità

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Botox? No, grazie. Arriva il movimento “Notox”, con diverse alternative - Di visi fissi e quasi plastici se ne vedono sempre meno, rispetto agli scorsi anni in cui il botox era agli albori. iodonna.it