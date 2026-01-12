Il movimento centralità familiare sosterrà il sì al referendum per la riforma della giustizia

Il Movimento Centralità Familiare (MCF) ha annunciato ufficialmente il proprio sostegno al Sì al referendum sulla riforma della giustizia, previsto per marzo 2026. L’ente ritiene che questa modifica possa favorire un sistema più equo e rispettoso delle esigenze delle famiglie e della società. La posizione del movimento si inserisce nel dibattito pubblico, evidenziando l’importanza di un’azione riformatrice che tenga conto delle prospettive familiari.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.