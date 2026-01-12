Il mondo poetico di Etty Hillesum arriva a teatro con La stanza di Etty

Il mondo di Etty Hillesum prende vita sul palco del Cinema Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone. Mercoledì 14 gennaio, si tiene la lettura scenica “La stanza di Etty”, tratta dagli scritti della nota poetessa olandese, con regia di Liana Mussoni e la partecipazione di Angelo Trezza. Un’occasione per avvicinarsi alla profondità della sua riflessione e alla sua testimonianza umana attraverso un’interpretazione teatrale.

Mercoledì 14 gennaio il Cinema Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone ospita la lettura scenica “La stanza di Etty”, tratta dagli scritti di Etty Hillesum con la regia di Liana Mussoni, sul palco insieme ad Angelo Trezza.Al cuore del racconto la storia di Etty Hillesum, ebrea olandese. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche: In Lazzerini si parla di coraggio. Da Anna Banti a Etty Hillesum. Due incontri, due grandi donne

Leggi anche: “Il cielo in una stanza”: teatro e realtà virtuale per un omaggio poetico a Pasolini firmato Fabio Morgan

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La voce di Etty Hillesum per combattere la barbarie che è dentro di noi - Riassumendo, vorrei in realtà dire questo: la barbarie nazista risveglia in noi una barbarie identica, che utilizzerebbe gli identici metodi, se al giorno d’oggi potessimo fare ciò che vogliamo. ilfoglio.it

Etty Hillesum, la scrittrice olandese vittima dell’Olocausto - Un tempo di inimmaginabile sofferenza, di perdita e di crudeltà che ha lasciato un segno profondo nel cuore del ... dilei.it

Etty Hillesum e l’audacia di pensare il bene del mondo - E l’unica responsabilità che puoi assumerti nella vita è la tua. ilmanifesto.it

Un Natale visto attraverso lo sguardo curioso e poetico di Dino Buzzati: tra ricordi personali, fiabe, articoli e poesie, ogni pagina racconta un mondo di attese, meraviglie e piccole contraddizioni. "Il panettone non bastò" (Mondadori) raccoglie tutti gli scritti - facebook.com facebook