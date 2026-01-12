Khaty Seck, madre e allenatrice di Mattia Furlani, è una figura fondamentale nel percorso del giovane campione. Con attenzione e dedizione, ha contribuito a sviluppare le sue capacità tecniche, accompagnandolo nel raggiungimento di importanti traguardi, tra cui il titolo di campione mondiale di salto in lungo. La sua presenza ha rappresentato un sostegno costante, contribuendo alla crescita umana e sportiva di Mattia.

Khaty Seck è la mamma e allenatrice del campione del mondo di salto in lungo Mattia Furlani. È lei che lo ha cresciuto anche sul piano tecnico, assecondando il talento di un ragazzo che a livello juniores è stato campione europeo nel lungo e nell’alto contemporaneamente. Khaty, come allenatore cambia qualcosa il fatto che Mattia abbia già vinto i mondiali? "Come allenatore ho costruito il mio atleta da quando aveva 5 anni. Allora avevo già presentato un progetto a lungo termine, quindi questo è un percorso di costruzione, il lavoro svolto è sempre a lungo termine per un obiettivo. E appena arrivano i risultati, andiamo avanti". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Il mio Mattia è un campione di educazione"

Leggi anche: Mattia Bianchi, il nuovo campione italiano di bodybuilding è vegano

Leggi anche: Mattia Faraoni Re di Roma, il campione romano trionfa a Oktagon 2025

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Mattia Bianchi, il nuovo campione italiano di bodybuilding è vegano - Mattia Bianchi ha 29 anni, vive a Cerro Maggiore, in provincia di Milano, e qualche giorno fa è diventato campione italiano assoluto di bodybuilding natural WNBF. gazzetta.it

Mattia Furlani Campione del Mondo! - L’azzurro trionfa nel salto in lungo con il record personale di 8,39 (+0. fidal.it

Mattia Furlani, campione del mondo di salto in lungo a Tokyo: un sogno nato ai Castelli e proseguito (con la sorella Erika) a Rieti - Il più giovane campione del mondo della storia del salto in lungo a 5 anni giocava con la sabbia della pedana dello stadio Raul Guidobaldi di Rieti mentre la sorella Erika si allenava a saltare in ... roma.corriere.it

LA ZITA Nicolò Di Mattia campione europeo di organetto allievo del maestro Enzo Scacchia PER SPETTACOLI 3274719620 #accordéon - facebook.com facebook