Il Milan riscopre il centravanti | Füllkrug come chiave contro le partite bloccate

Il Milan torna a puntare su un centroavanti tradizionale, con Füllkrug che si propone come elemento chiave nelle situazioni di stallo. In un calcio caratterizzato da rotazioni e schemi complessi, la presenza di un attaccante capace di occupare l’area e creare spazi diventa fondamentale per sbloccare partite complicate. La sua funzione si inserisce in un equilibrio tra innovazione e tradizione, offrendo al club una soluzione concreta nei momenti di difficoltà.

Il calcio evolve, ma non rinnega mai davvero se stesso. Nel pieno dell’era delle rotazioni, delle catene laterali e dei numeri dieci “ibridi”, c’è una certezza che continua a riaffiorare nei momenti di difficoltà: quando una partita non si apre, serve qualcuno che occupi l’area e la renda un territorio ostile. Il Milan lo ha capito, senza proclami e senza rivoluzioni, scegliendo una soluzione tanto antica quanto attuale. Un’idea controcorrente che guarda alla sostanza. Il profilo di Niclas Füllkrug non nasce per abbellire il gioco, ma per risolvere problemi. È una scelta che racconta molto più di quanto sembri: il Milan di Massimiliano Allegri non ha mai avuto difficoltà a esaltarsi contro le grandi, mentre ha spesso inciampato nelle partite in cui il dominio territoriale non bastava a trasformarsi in vantaggio concreto. 🔗 Leggi su Milanzone.it

