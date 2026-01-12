Il Milan pareggia a Firenze, con Carlo Pellegatti che commenta la partita evidenziando una discrepanza tra i titolari e le alternative. Il giornalista, tramite il suo profilo Instagram, ha sottolineato la differenza di rendimento tra i giocatori principali e le seconde linee, auspicando miglioramenti. Questa analisi offre uno spunto di riflessione sulla rosa e sulle strategie del club nell’attuale stagione.

Il noto giornalista Carlo Pellegatti ha commentato sul proprio profilo Instagram la prestazione del Milan contro la Fiorentina, sottolineando la differenza tra i titolari e le seconde linee. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il Milan pareggia a Firenze, Pellegatti: "Molta differenza tra titolari e i giocatori alternativi. Spero…"

