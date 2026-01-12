Il Milan gioca dopo poche ore Bergomi | Chi studia il calendario poi ce lo spiegherà

Beppe Bergomi ha commentato il calendario del Milan, evidenziando le recenti sfide contro Cagliari, Genoa e Fiorentina. L’ex calciatore dell’Inter ha sottolineato come l’andamento delle partite possa essere analizzato in modo più approfondito da chi studia i programmi e le logiche della programmazione sportiva. La prossima partita del Milan è in programma tra poche ore, un impegno che sarà seguito con attenzione dagli appassionati.

Il Milan gioca solo un tempo e quando va sotto non vince. Eppure la classifica è in linea con l'obiettivo realistico #MilanPress - facebook.com facebook

Il #Milan gioca solo un tempo e quando va sotto non vince. Eppure la classifica è in linea con l’obiettivo realistico @Juan__DAv x.com

