Il messaggio di Adrien Rabiot a Kean Talingdan il ragazzo milanese ferito nella strage di Crans Montana
Adrien Rabiot ha inviato un messaggio di solidarietà a Kean Talingdan, il giovane tifoso milanese rimasto ustionato nella strage di Crans Montana. Sul profilo Instagram di Ivan Zazzaroni è stato condiviso un video del calciatore del Milan, che esprime vicinanza e supporto. È stata inoltre avviata una raccolta fondi promossa da Enotria e Scarioni per aiutare il ragazzo nel suo percorso di recupero.
Nella pagina Instagram di Ivan Zazzaroni il video del giocatore del Milan per sostenere il giovane calciatore e tifoso rossonero rimasto ustionato e la raccolta fondi lanciata da Enotria e Scarioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
