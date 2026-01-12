Il messaggio di Adrien Rabiot a Kean Talingdan il ragazzo milanese ferito nella strage di Crans Montana

Adrien Rabiot ha inviato un messaggio di solidarietà a Kean Talingdan, il giovane tifoso milanese rimasto ustionato nella strage di Crans Montana. Sul profilo Instagram di Ivan Zazzaroni è stato condiviso un video del calciatore del Milan, che esprime vicinanza e supporto. È stata inoltre avviata una raccolta fondi promossa da Enotria e Scarioni per aiutare il ragazzo nel suo percorso di recupero.

Sospiro di sollievo per Massimiliano Allegri: Adrien Rabiot ci sarà per la sfida tra Fiorentina e Milan!

"VOGLIO IL PIATTO DELLA STELLA!" Il messaggio di Capodanno di Carlo Pellegatti è un manifesto d'amore e ambizione per il 2026. Obiettivo dichiarato: riempire quel vuoto sulla parete con lo Scudetto della Seconda Stella!

