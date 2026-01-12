Il lato oscuro della stazione di Bologna | un viaggio nel degrado tra pipe da crack e sangue

La stazione di Bologna, spesso punto di transito e incontro, nasconde anche aspetti meno visibili. Tra pipe da crack abbandonate, siringhe e segnali di degrado, il luogo rivela una realtà complessa e difficile da ignorare. Questo articolo esplora le condizioni di disagio e le sfide sociali che si sviluppano nelle zone meno visibili della stazione, offrendo uno sguardo sobrio e rispettoso su una problematica diffusa.

Bologna, 12 gennaio 2026 – Siringhe, stagnola accartocciata e gettata negli angoli più remoti dei sottoscala. Lacci, lattine vuote e tanti fazzoletti imbrattati di sangue: è questo lo scenario che si vede lungo i gradini delle varie scale che, un tempo, conducevano giù, nei piani sotterranei e più bassi della stazione centrale, nel suo vecchio assetto. E poi ancora muri imbrattati di scritte ed escrementi, piccioni che si rifugiano negli anfratti delle scale, e rifiuti sparsi per terra, ovunque. È l'istantanea del nostro viaggio all'interno dello scalo ferroviario durante un sopralluogo diurno.

