Il guaio è grosso | la frana sulla SP 88 mette a rischio la viabilità di 30mila persone
Una frana sulla SP 88 ha compromesso la viabilità, interessando una strada importante che collega la Valle dell’Irno ad Avellino. Attualmente, il tratto è percorribile solo parzialmente, mettendo a rischio la mobilità di circa 30.000 persone. La situazione richiede interventi tempestivi per garantire la sicurezza e ripristinare la normale circolazione sulla strada.
AVELLINO – È una strada che unisce la Valle dell’Irno al capoluogo e che oggi, a causa di una frana, è percorribile solo in parte. La Strada provinciale 88 si trova al centro di una criticità che coinvolge oltre trentamila persone, come ha sottolineato il sindaco di Contrada, Pasquale De Santis. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
