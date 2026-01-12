Il guaio è grosso | la frana sulla SP 88 mette a rischio la viabilità di 30mila persone

Una frana sulla SP 88 ha compromesso la viabilità, interessando una strada importante che collega la Valle dell’Irno ad Avellino. Attualmente, il tratto è percorribile solo parzialmente, mettendo a rischio la mobilità di circa 30.000 persone. La situazione richiede interventi tempestivi per garantire la sicurezza e ripristinare la normale circolazione sulla strada.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.