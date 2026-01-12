Il grattacielo maledetto Incendio nella notte In 218 perdono la casa

Nella notte si è sviluppato un incendio nel Grattacielo di Ferrara, interessando la torre B e la centrale elettrica collegata. Le fiamme hanno causato danni ingenti e costretto 218 persone a lasciare le proprie abitazioni. Il fumo si è diffuso nel vano scale, rendendo necessarie evacuazioni e interventi di emergenza. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sulle conseguenze di questo evento.

Le fiamme divorano la centrale elettrica, dove tutto sarebbe iniziato. Il fumo si propaga nel vano scale della torre B del Grattacielo, nella zona Gad di Ferrara. In pochi istanti si scatena la corsa in massa verso l’unica via d’uscita. C’è chi urla e chiede aiuto. Caos e panico regnano sovrani. Oltre duecento persone vengono messe in salvo da vigili del fuoco e polizia. Un risveglio da incubo quello degli inquilini del vecchio palazzo, che ieri, intorno alle 2,30 del mattino, hanno dovuto lasciare le loro case, senza guardarsi indietro. Sull’incendio che ha devastato il Grattacielo, è stato aperto un fascicolo conoscitivo per valutare le cause delle fiamme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il grattacielo maledetto. Incendio nella notte. In 218 perdono la casa Leggi anche: Incendio al Grattacielo, paura e maxi evacuazione nella notte - FOTO e AGGIORNAMENTI Leggi anche: Incendio nel grattacielo di via Pisa, alcune persone e tre carabinieri intossicati dal fumo: oltre 100 evacuati nella notte Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Il grattacielo maledetto. Incendio nella notte. In 218 perdono la casa. Nella notte incendio al grattacielo di Ferrara, 17 persone intossicate. Cento sfollati - Le fiamme si sono sviluppate nel vano contatori, nel seminterrato, e così si è sviluppata una densa nube di fumo nero ... dire.it

Incendio al Grattacielo di Ferrara, evacuati 80 appartamenti della torre B: decine di persone in ospedale - Incendio nella notte al Grattacielo di Ferrara: fumo dal piano terra, evacuata la torre B. msn.com

Incendio nel grattacielo di Ferrara, evacuate oltre 200 persone - È stato un incendio partito nel seminterrato, nel vano contatori, a richiedere l'evacuazione, intorno alle 3 della scorsa notte, di oltre 200 persone che alloggiavano nella 'Torre B' del Grattacielo ... ansa.it

STASERA sul maledetto palco del Megik Cult Livorno - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.