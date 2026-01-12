Oggi a Firenze si conclude l’ondata di gelo che ha caratterizzato le ultime settimane. La mattina del 12 gennaio registra le ultime temperature molto basse e le gelate diffuse. Nei prossimi giorni, si prevede un rialzo delle temperature, segnando la fine di questa fase di freddo intenso.

Firenze, 12 gennaio 2026 – Il grande freddo degli ultimi tempi è ormai agli sgoccioli. Quella di oggi, lunedì 12 gennaio, è stata l’ultima mattinata con gelate diffuse e temperature molto basse. Anche stamani la colonnina di mercurio è andata sottozero e neppure di poco. Le temperature minime registrate in Toscana. Fine del grande freddo, temperature in rialzo. Le previsioni del weekend. Le previsioni della tua città: la mappa interattiva. Le temperature minime registrate in Toscana. I valori più bassi di oggi sono stati registrati quasi tutti in provincia di Arezzo: Palazzo del Pero (-8,8 gradi), Ortignano (-7,9°), Badia Agnano e Monterchi (-7,4°), Pieve Santo Stefano (-6,5°). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il grande freddo è (quasi) alle spalle: ultima mattina di gelo, temperature in rialzo

Leggi anche: Meteo, Italia tra sole e freddo: domenica quasi primaverile, ma a Capodanno arriva il gelo dalla Russia. Temperature sotto lo zero

Leggi anche: Meteo settimana di Capodanno: gelo iniziale, poi piogge e temperature in rialzo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Grande freddo e raid russi sull’Ucraina, a Kiev ci sono ancora mille case senza riscaldamento x.com

"Io non ho incontrato tanta gente felice in vita mia, come si comportano" - Il grande freddo - (1983) #ilcinegico - facebook.com facebook